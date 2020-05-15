Prof. Dr. Mehmet Ceylan: İstanbul'da 250 bin aktif koronavirüs taşıyıcısı var

Koronavirüs günlerinin en tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan İstanbul için korkutan rakamlar... Prof. Dr. Ceyhan, "İstanbul'da her 100 kişiden 1 buçuğu yani 250 bin kişi bu virüsü bilmeden taşıyor" dedi.

Abone ol

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk canlı yayınında Türkiye'deki Covid-19 salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye salgında ilk 2 evreyi geçti

Salgını 5 evreye ayırdığını belirten Ceyhan, Türkiye'nin ilk iki evreyi geçtiğini söyledi. Üçüncü evreyi ise tedbirlerin kalktığı zaman olarak niteleyen Ceyhan, "Salgının en kritik noktası 3. evre. 4. evre olan kontrollü sosyal hayata geçene kadar ciddi problemler yaşayacağımız evre 3. evredir. Çünkü hiç bir tecrübemiz yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 400 bin aktif virüs taşıyıcısı var

Prof. Dr. Ceyhan ayrıca, "Türkiye'de 40 bin civarında tanı koyulmuş aktif virüs taşıyan insanımız var. Tanı koyulmamış virüs taşıyan insan sayımız bunun 10 katı bir seviyede yani 400 bin civarında." dedi.

İstanbul'da her yüz kişiden bir buçuğu aktif taşıyıcı

Ceyhan, 400 bin virüs taşıyan insandan yola çıkarak yaptığı hesabın devamında ise şöyle konuştu: "Açıklanan vakaların yüzde 60'ı İstanbul'daydı, dolayısıyla bu hastalığının taşıyıcılarının 250 bini İstanbul'da. Bunu İstanbul nüfusuna böldüğümüz zaman her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor."

AVM'deki 500 kişiden 7-8'i virüs taşıyor

"AVM'yi düşünürseniz, 500 kişi olsa en az 7-8 tanesi bu virüsü taşıyor ve taşıdığından haberi yok. Bir de maske takmamış, ya da maskeyi düzgün takmamışsa siz düzgün taksanız bile yüzde 30 koruyor."