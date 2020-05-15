Mustafa Cengiz: Komadan çıktığımdan beri her şey kontrolüm altında

Başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hastaneden taburcu oldu. Cengiz, ''Komadan çıktığımdan beri her şey kontrolüm altında.'' dedi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 7 Mayıs'ta başarılı bir beyin ameliyatı geçirdiği hastaneden taburcu oldu. Cengiz, hastaneden yürüyerek çıkıp aracına doğru ilerlerken orada bulunan basın mensuplarına kısa bir açıklama yapıp "Komadan çıktığımdan beri her şey kontrolüm altında" dedi.

''Bundan sonra kemoterapi süreci var''

Mustafa Cengiz'in doktoru Uğur Türe; ''Başkan çok iyi durumda. Zorlu bir ameliyat geçirdik. beyinde tümör vardı ve çıkardık. Çok iyi durumda, evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra kemoterapi süreci var, iyi gidiyor, atlatacağını düşünüyorum.'' dedi.

''Hastaneden mutlu ayrılıyoruz''

Abdürrahim Albayrak, ''Hocamızdan Allah razı olsun. Hastaneden mutlu ayrılıyoruz. Başkanımızın durumu gayet iyi. Daha da iyi olacak inşallah. Çok ağır bir ameliyat geçirmesine rağmen başkanımız yürüyerek, arabasına binip gitti.'' ifadelerini kullandı.

''Başkanımız en kısa sürede eski sağlığına kavuşacaktır''

Yusuf Günay ise "Doktorumuza şükranlarımızı sunuyorum. Başkanımız en kısa sürede eski sağlığına kavuşacaktır. Galatasaray'ı daha iyi yönetmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.