HABER /  OTOMOBİL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Audi salgın nedeniyle garanti sürelerini 3 ay uzattı Tofaş da uzatmıştı

Audi, garanti süreleri 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında biten Audi sahiplerinin garanti sürelerini 3 ay uzattığını açıkladı.

Abone ol

Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirketi, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Tofaş, 5 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında garanti süresi dolan araçların garantilerini 30 Haziran tarihine kadar uzattıklaırnı açıklamıştı.

AUDI de garanti süresini uzattı 

Audi Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle yetkili servislere gelemeyen Audi araç sahiplerine esneklik sunabilmek amacıyla garanti sürelerini uzattı.

Buna göre ücretsiz onarıma ilişkin garanti süresi 1 Mart ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren araçların garanti süreleri 3 ay daha uzatıldı.

Audi Türkiye'den yapılan açıklamada, garanti süresinin uzatımı, garanti belgesinde belirtilmiş olan haklardan sadece ''ücretsiz onarım hakkı''nı kapsadığı, onarımın garanti kapsamında yapılabilmesi için garanti belgesinde yer alan garanti koşullarının geçerliliğinin devam etmesi gerektiği belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Ağar açıkladı! Hakan Fidan'dan yardım istemiş olabilirler
CHP'nin yardım dağıtımı resmen şova dönüştü
PKK şehit Yıldırım Demir'i Vefa grubunda yer aldığı için tehdit etmiş
Canan Kaftancıoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde iki ayrı denetim
Sedat Peker'e emzikle gelebilirim diyen Hanımağa Güniz Akkuş gözaltında
ÖNCEKİ HABERLER
Şenes Erzik, liglerin haziranda başlamasına ihtimal vermiyor
Tarih belli oldu! Yeni 100 TL'lik banknotlar geliyor
Terör örgütü YPG/PKK Ermeni taburu kurdu
HSK'dan bin 398 yeni hakim ve savcı ataması
İstanbul ve Ankara'nın atık suyunda koronavirüs testi yapıldı işte sonuçlar
Emir Sarıgül ile Buket Aydın sevgili mi fotoğrafları ortaya çıktı
Yorumlar