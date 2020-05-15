20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor, kaç saat kaldı?

20 yaş altı sokağa çıkma izni başladı. Geçtiğimiz Çarşamba günü 14 yaş ve altı için getirilen serbestliğin ardından bugün de 15 20 arası için yaş sokağa çıkma izni uygulanıyor. Peki, 15 20 yaş sokağa çıkma izni kaç saat sürecek? İşte, 20 yaş altı sokağa çıkma izni bitiş saati…

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15 20 yaş sokağa çıkma izni kaç saat sürecek? Corona virüsü tedbirleri kapsamında bilindiği üzere uzun süre önce 20 yaş ve altı için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Geçtiğimiz Çarşamba günü 15 20 yaş arası için sokağa çıkma izni uygulamasına gidilmişti. Bugün de 15 20 yaş arası için sokağa çıkma izni verildi. Peki, 20 yaş altı yani 15 20 yaş sokağa çıkma izni kaç saat sürecek? İşte, merak edilen detaylar…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkıyor.

Saat 11.00'de başlayan 15-20 yaş arasındaki gençler için sokağa çıkma serbestliği saat 15.00'te sona erecek.