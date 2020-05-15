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Max Kruse'den TFF'ye korona tepkisi

Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, liglerin yeniden başlatılmasına tepki gösterdi.

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Almanya'da yeniden oynamanın hayali olduğunu söyleyen Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, liglerin yeniden başlatılacak olmasına tepki gösterdi.

''Takımlar karantinada. Zaten adil bir rekabet değil''
Kruse sosyal medya hesabından seslenerek, "Her gün yeni enfeksiyonlar. Takımlar karantinada. Zaten adil bir rekabet değil. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamamız için daha daha neye ihtiyacımız var?" ifadelerini kullandı.

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