Max Kruse'den TFF'ye korona tepkisi

Almanya'da yeniden oynamanın hayali olduğunu söyleyen Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, liglerin yeniden başlatılacak olmasına tepki gösterdi.

''Takımlar karantinada. Zaten adil bir rekabet değil''

Kruse sosyal medya hesabından seslenerek, "Her gün yeni enfeksiyonlar. Takımlar karantinada. Zaten adil bir rekabet değil. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamamız için daha daha neye ihtiyacımız var?" ifadelerini kullandı.

New infections every day,

Teams in quarantine,

Already not a fair competition anymore. What we need more to realize that health is the most important thing in life?