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TFF'den 'Federasyon batık' diyen Fatih Altaylı'ya yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Altaylı'nın 'Futbolcu sağlığı değil kumar önemli' yazısına verdiği yanıtta, "TFF'nin ekonomik durumu da başta olmak üzere yazıda yer alan tüm iddialar, belirtilen tutarlar ve konular gerçek dışıdır" ifadesini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın bugünkü köşesinde yer alan 'Futbolcu sağlığı değil kumar önemli' yazısıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF, federasyonun en önemli önceliğinin sağlık olduğunu, federasyon ve kişileri yıpratmaya yönelik gündeme getirilen iddiaların da art niyet taşıdığını belirtti.

''TFF'nin en önemli önceliği sağlıktır''
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Haberturk.com'da Fatih Altaylı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri başlatma kararıyla ilgili olarak asılsız ve mesnetsiz iddialar gündeme getirilmiştir. Öncelikle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, TFF'nin en önemli önceliği sağlıktır ve 12 Haziran kararı şimdilik kaydıyla ve UEFA'nın Avrupa Kupaları takvimi nedeniyle alınmıştır. Kaldı ki müsabakalara dönüş için alternatifli 7 planımız olduğu defalarca kamuoyuna duyurulmuştur. 

''İyi haberler gelmezse gerekeni yaparız''
TFF Başkanı Özdemir: Aldığımız kararın farkındayız, zaten Bilim Kurulu’ndan iyi haberler gelmezse gerekeni yaparız
Buna rağmen; söz konusu kişinin, bu kararın sanki tek taraflı olarak alındığı, Türkiye'deki yasal bahis şirketi ve yayıncı şirketin şantaj yaptığı ve TFF'nin buna boyun eğdiğine ilişkin, hiçbir somut kanıt ve bilgiye dayanmadan ortaya attığı iddialar tamamıyla hayal ürünüdür.

''Konular gerçek dışıdır''
Ayrıca hiçbir somut kanıta dayanmadan, kişilerin konum ve görevleri ile ilgili yorum yapılarak Federasyon ve kişileri yıpratmaya yönelik gündeme getirilen iddiaların art niyetli olduğu da aşikârdır. Bir kez daha üstüne basarak söylemek isteriz ki, TFF'nin ekonomik durumu da başta olmak üzere yazıda yer alan tüm iddialar, belirtilen tutarlar ve konular gerçek dışıdır."

Fatih Altaylı ne demişti?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin açıklamalarına, kulüplerde yeni tip koronavirüs vakalarının rastlanmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatacağına dikkat çekerek, "Çünkü Futbol Federasyonu parasal olarak batık vaziyette ve bu yüzden hem bahis şirketi Şans Girişim’in hem de yayın şirketi bein Sports’un şantajına açık halde" ifadelerini kullanmıştı.

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