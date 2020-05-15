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Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcu belli oldu

Beşiktaş'ta yapılan Koronavirüs testi sonrası, sonucu pozitif çıkan 10 kişiden 3'ünün futbolcu olduğu ortaya çıktı. Bu isimlerin Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş Kulübü, 13 Mayıs Çarşamba günü tüm futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapmış ve bunun sonucunda 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

8 Mayıs tarihinde yapılan ve 2 kişinin sonucunun pozitif çıktığı testlerle birlikte siyah-beyazlı kulüpte koronavirüse yakalanan kişi sayısı 10'a yükselmişti.

Testi pozitif çıkan futbolcular
Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan 10 kişiden 3'ünün futbolcu olduğu ve bu isimlerin Tyler Boyd, Burak Yılmaz ve Caner Erkin olduğu öğrenildi. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından virüse yakalanan 3 futbolcu, hastane ya da evlerine gitmedi ve Nevzat Demir Tesisleri'nde karantina altına alındı.

Tesis kapatıldı
Siyah-beyazlı kulüpte son olarak başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıkarken, alınan karar doğrultusunda tüm antrenmanlar ve ilk etap kampı iptal edildi.

İptal kararı ile birlikte Nevzat Demir Tesisleri de kapanarak test sonuçları pozitif çıkan isimlerin karantina altında kalacağı şekilde düzenlendi.

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