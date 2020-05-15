Samuel Eto'o: En büyük Afrikalı oyuncu benim

Afrika'nın en iyi oyuncusu kim? Tartışmasına yakından tanıdığımız Kamerunlu Samuel Eto'o da katıldı. Kamerunlu El-Hadji Diouf'a yanıt vererek, 'Tüm zamanların en büyük Afrikalı oyuncusu benim' dedi.

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Liverpool'un eski golcüsü El-Hadji Diouf, tartışmayı başlatıp Afrika'nın en iyisinin kendisi olduğunu söylemişti. Senegalliye yanıt gecikmedi. Yolu Türkiye'den de geçen Eto'o, tartışmaya katıldı ve kendisinin tüm zamanların en iyi büyük Afrikalı oyuncusu olduğunu savundu.

"1 Numara olmak istedim ve oradaydım"

As gazetesinin canlı sohbetine katılan Samuel Eto'o, Diouf'un biraz sarhoş olduğu görüntüye atıfta bulunarak, "Her ne kadar kardeşim Diouf ekstra bir bardakla biraz kendini kaybetse de, tartışma yok. Ne Diouf ne de Drogba gelip, benim seviyemde veya benden daha iyi olduğunu söyleyebilirler. Bu benim söylediğim bir şey değil, bu bir gerçek. Bir numara olmak istedim ve kariyerim boyunca oradaydım" diye konuştu.

"Benden iyi Brezilyalı Ronaldo"

Tüm zamanların en iyi golcüsü sorusuna "Fenomen lakaplı Brezilyalı Ronaldo" yanıtını veren Eto'o, "Tüm zamanların en iyisi Ronaldo. O Fenomen. Ona büyük saygı ve hayranlık duyuyorum. Onun ardından bir çok isim geliyor. Bunların arasına beni de dahil ederdim" diye konuştu.

Eto'o, "Oynayan oyuncular arasındaki en iyisi kim? Bunun yanıtı

Lionel Messi. Kylian Mbappe'den daha deneyimli. Mbappe, gelecekte dünyanın en iyisi olacak" ifadelerini kullandı.

Kamerunlunun kariyeri şu şekilde:

Aldığı ödüller kıyaslanınca dünyada bir kaç isim Eto'o'ya yaklaşabildi. Kamerunlu, Yaya Toure ile birlikte 4 kez Afrika'da yılın futbolcusu seçildi. Drogba ile Diouf ise bu ödülü iki kez kazanabildi. Real Madrid, Real Marrorca, Barcelona, Inter, Chelsea, Everton gibi takımlarda oynayan Eto'o, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Liga, 2 İspanya Kral Kupası, 1'er İtalya Ligi ve Kupası ile 1 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları sevinci yaşadı.

Kamerun formasını 118 kez giyen Eto'o, 4 Dünya Kupası'nda forma giydi ve ülke milli takımıyla 56 gol kaydetti. Eto'o, Kamerun'la 200'de Olimpiyat altın madalyası, 2 kez de Afrika Milletler Kupası şampiyonlukları kazandı.

Eto'o gibi sık sık takım değiştiren Diouf ise Sochaux, Stade Rennais, Lens, Liverpool, Bolton Wanderers, Blackburn Rovers, Sunderland, Rangers, Doncaster Rovers ve Leeds United formaları giydi. Senegalli sadece 1 kez İngiltere Lig Kupası, 1 kez İskoçya Premier Ligi şampiyonluğu ve 1 kez de İskoçya Ligi Kupası sevinci yaşayabildi.