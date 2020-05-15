18 Mayıs yarım gün mü pazartesi öğleden sonra tatil mi oldu?

19 Mayıs 2020 resmi tatili bu sene salı gününe denk geliyor. Koronavirüs nedeniyle 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki 18 Mayıs tatil mi, memurlar idari izinli mi, bankalar açık mı, özel sektör çalışanları 18 Mayıs günü öğleden sonra tatil mi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyuran Erdoğan detayları açıkladı. 2020 yılının resmi tatillerinden biri olan 19 Mayıs bu sene salı gününe denk geliyor. Haftasonları sokağa çıkma yasağı olan illerde 18 mayıs ve 19 Mayıs günü de eklenerek 4 günlük yeni bir sokağa çıkma yasağı geldi. Peki 18 ve 19 Mayıs'ta marketler kaça kadar açık olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen yazıda, 18 Mayıs idari izin durumuyla ilgili bilgi verildi. Peki, 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs Pazartesi idari izin mi olacak? İşte, son dakika açıklamaya göre, 18 Mayıs tatiliyle ilgili detaylar.

18 MAYIS TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.