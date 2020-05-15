BDDK, 15 bankaya 19.5 milyon lira para cezası kesti! İşte nedeni...

BDDK, müşterilerin şikayetlerini inceledi ve 15 bankaya 19 milyon 650 bin lira para cezası kesti... Cezanın, Covid-19'la mücadele sürecinde müşterilerine zorluk çıkaran bankalara yönelik olduğu açıklandı...

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BDDK bireysel ve ticari müşteriler tarafından yapılan şikayetler üzerine yaptıkları inceleme sonucunda 15 bankaya 19 milyon 650 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. BDDK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada;

"COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir. Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14.05.2020 tarihli ve 9021 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19.650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir" denildi.