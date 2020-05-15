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Rusya’da korkutan gelişme! İlk defa bir kişi ikinci kez koronavirüse yakalandı

Rusya’da yeni koronavirüsü yenen bir kişinin virüse yeniden yakalandığı açıklandı. Bu ülkede bir kişinin koronavirüse ikinci kez yakalandığı ilk bilinen vaka.

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Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Buryatiya Cumhuriyeti’deki enfeksiyon hastanesinin baş hekimi Tatyana Sımbelova, nisan başında taburcu ettikleri bir hastanın yeniden koronavirüse yakalandığını belirtti.

Anlattığına göre tedaviyi takiben yapılan iki testin negatif çıkmasının ardından 1 Nisan’da taburcu edilen bir hasta 16 gün sonra yeniden solunum rahatsızlığı çekmeye başladı.

Yeniden yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını söyleyen baş hekim Sımbelova, söz konusu hastanın hastalığı ilk seferine göre daha ağır geçirmekte olduğunu söyledi.

Sımbelova, “Hastamız virüsle yeniden mi enfekte oldu, yoksa hastalığı yeniden mi nüksetti, bunu hala tam olarak anlayamıyoruz” dedi.

Rusya’da daha önce bir kişinin koronavirüse ikinci kez yakalandığını gösteren bir vaka kayıtlara geçmemişti.

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