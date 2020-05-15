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Yeni Warren Buffett Facebook ve Google’a yatırım yaptı

“Yeni Warren Buffett” olarak alınan Seth Klarman corona virüs salgını nedeniyle pek çok kişinin uzak durmasına rağmen teknoloji devlerine yaklaşık 700 milyon dolarlık yatırım yaptı.

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İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 300 binin üzerine çıktı.

Neredeyse dünya üzerindekiler ülkeyi etkileyen COVID-19’dan küresel ekonomi de nasibini aldı. Salgın sonrası pek çok çok uluslu şirket belirsizlik nedeniyle değer kaybetti.

Business Insider böyle bir dönemde Seth Klarman’ın yaptığı yaklaşık 700 milyon dolarlık yatırımı mercek altına aldı.

“Yeni Warren Buffett” olarak da anılan Klarman Google’ın çatı şirketi Alphabet’e 350 milyon dolar, Facebook’a ise 330 milyon dolar yatırım yaptı. 

Klarman 2020’nin ilk çeyreğinde yaptığı bu yatırım ile yaklaşık 300 bin Alphabet hissesi ve ve 2 milyon Facebook hissesinin sahibi oldu.

Aynı habere göre, online alışveriş platformu eBay ve HP’deki hisse oranını artıran Klarman, 300 milyon dolar değerindeki Tesla hisselerini ise elinden çıkardı.

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