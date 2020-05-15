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İstanbul'da herkes AVM'lere koşunca kurallar geldi! Çok ağır cezası var

Alışveriş merkezleri 11 Mayıs itibariyle kapılarını açarken, her gün AVM'lerden yoğunluk görüntüleri gelmeye devam ediyor. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, AVM'ler için yeni kurallar getirdi. Yeni kurallara uymayanlara ağır para cezaları verilecek...

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11 Mayıs itibarıyla kapılarını açan AVM'lerde yoğunluk oluşunca İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, AVM'ler için yeni kurallar getirdi. Kurallara uymayan kişilere 3 bin 150 TL, iş yerlerine ise yaptıkları ciro oranında büyük cezalar kesilecek. AVM'lerin denetimlerini ise kaymakamlıkların bünyesinde oluşturulan ekipler denetleyecek. İşte AVM'lerde uyulması gereken kurallar...

Havalandırma dış ortam havasıyla sağlanacak

AVM'lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak, havalandırma işlemi yüzde 100 dış ortam havasıyla sağlanacak.

AVM'lerin giriş kapılarındaki havalandırma perdeleri kesinlikle çalıştırılmayacak. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacak.

Personelin yemekleri kumanya şeklinde, tek kullanımlık malzemelerle dağıtılacak.

Restoranlar sadece paket ya da al-götür servisi verecek

AVM'lerdeki lokanta ve restoranlar al götür/ve/veya paket servis hizmeti verebilecek. Yeme-içme katında sipariş vermek, almak için bekleyenler arasında 1 metre kuralı uygulanacak.

Asansörlere sadece özel gereksinimi olan bireyler binebilecek. Bunlar arasındaki mesafe de 1 metrenin altında olmayacak.

Giriş-çıkışlar tek yönden

1000 metrekarelik aktif müşteri kabul edebilecek bir AVM'ye aynı anda en fazla 100 müşteri alınabilecek. Her bir AVM'nin ve içindeki mağazaların aynı anda alabileceği müşteri sayısı tebliğ edilecek.

AVM'ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınacak, mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapılacak.

AVM'lerin kurallara uygunluğunu kaymakamlıklar denetleyecek

AVM'lerin kurallara uyup uymadıklarını ise kaymakamlıklar denetleyecek. Bunun için her kaymakamlık bünyesinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı 5 kişilik komisyon haftada en az bir kez denetleme yapacak.

Kişilere 3 bin 150 TL, işyerlerine ciro oranında ceza

Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası verilecek. Aykırılığın devamı durumunda Türk Ceza Kanunu yaptırımları devreye girecek.

Yetkililer, bu kurallara uymayan kişilere verilecek cezanın 3 bin 150 liraya kadar çıkarken, AVM gibi iş yerleri için cezanın cirosu oranında olacağından büyük miktarlara ulaşacağını vurguladılar.

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