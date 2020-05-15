Erdoğan'dan Van'daki hain saldırıya tepki: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da terör örgütü PKK'nın Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin, "Canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.'' dedi.

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Dün Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

''Menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir''

Hain saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

''Sonuna kadar mücadele edeceğiz''

Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.