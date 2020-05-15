Kocaeli'de uyuşturucuyu sakladıkları yer 'Yok artık!' dedirtti

KOCAELİ’de, takibe alınarak durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ilk bakışta her şey normal gibi göründü. Narkotik köpeği salça kovalarına tepki verince gerçek ortaya çıktı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 karayolunda takibe aldığı bir otomobili durdurdu.

20 bin 250 uyuşturucu madde

Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine salça dolu kovalarda arama yapıldı. Üzeri salça ile kapatılan kova boşaltıldığında içinden poşetler dolusu uyuşturucu hap çıktı. 2 kovada 20 bin 250 captagon hap ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.