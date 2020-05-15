İncil dersinde bebek ve çocuk pornosu izlettiler! Yeni bir Zoom skandalı daha

Koronavirüs günlerinde insanlar eve kapanırken görüntülü konuşma programları zirve yaptı. Bunlardan en dikkat çekeni olan Zoom, para kazanma uğruna imza attığı skandallara bir yenisini daha ekledi. Kilise'nin İncil okuma buluşmasında bebek ve çocuk pornosu izlettirildi...

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Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde karantinaların hayata geçirilmesiyle birlikte görüntülü sohbet uygulamaları popülerliğini katladı. Bu uygulamaların başında ise Zoom geliyor. 2011’de Çin kökenli Amerikalı girişimci Eric Yuan tarafından kurulan Zoom, Mart 2020’de piyasa değerini 40 milyar dolara kadar yükseltti. Ancak uygulamaya dair güvenlik yetersizliğine dair eleştiriler günden güne artıyor.

Çoğu emekli 8 kişinin katıldığı derste oldu

Son olarak ABD'nin California eyaletinde bir kilise, bir bilgisayar korsanının İncil çalışma grubuna katılan herkesin bilgisayarlarını ele geçirip porno ve çocuk tacizi görüntüleri yayımlaması nedeniyle video konferans uygulaması Zoom'a dava açtı. Saint Paulus Luteryen Kilisesi, çoğu emekli sekiz kişinin katıldığı dersin ortasında yaşanan olayla ilgili olarak Zoom'u ihmal, mahremiyet ve tüketici haklarının ihlaliyle suçladı.

İncil dersinin 42. dakikasında büyük şok

ABD’deki kilise, 6 Mayıs'taki görüşmenin 42'nci dakikasında tüm katılımcıların bilgisayarlarının ele geçirildiğini, önce yetişkin sonra da bebek ve çocuk pornosu, ardından da çocukların şiddete maruz kaldığı görüntülerin gösterildiğini söylüyor. Kullanıcıların videoyu durdurmaya çalıştığı bunun üzerine bilgisayar korsanının yeniden saldırıya geçtiği belirtiliyor.

Kar ve gelir için herkesi tehlikeye attı

Zoom CEO'su Eric Yuan, "Covid-19 krizi nedeniyle çok hızlı hareket ettik ve bazı yanlış adımlarımız oldu, dersimizi aldık" diyor. Kilise, Zoom'un "bilgisayar korsanının daha önce de benzer saldırılarda bulunduğunu bilmesine rağmen, kâr ve geliri, veri koruma güvenliği ve kullanıcı güvenliğine tercih ederek" saldırıları durdurmak için adım atmadığını savundu ve tazminat istedi.