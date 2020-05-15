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Hatay'da 'Beynim hipnoz edildi' diyen adamı dolandırılmaktan arkadaşı kurtardı

HATAY'da sokağa çıkması yasak olan Kerim Pekmezci (70), emniyetten aradıklarını belirtip, para talebinde bulunan kişilerce dolandırılmaktan, arkadaşının 'Banka hesaplarını dondur' önerisiyle kurtuldu.

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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve devletin birçok birimlerinin uyarılarına rağmen her geçen gün yeni taktikler geliştiren dolandırıcılar, bu kez sokağa çıkmaları yasak olan vatandaşlara yöneldi.

Arkadaşının uyanıklığı kurtardı

İskenderun’da Kerim Pekmezci'ye telefonla ulaşan dolandırıcılar, emniyetten aradıklarını belirtip para talebinde bulundu. Pekmezci, durumdan şüphelenip, arkadaşını aradı. Arkadaşının önerisi üzerine banka hesaplarına bloke koyduran Pekmezci, polise başvurunca dolandırılmaktan kurtuldu.

"Resmen beynim hipnoz edildi"

Pekmezci, “Ev telefonum çaldığında baktım bana ismimle hitap ettiler. Benim tüm kimlik bilgilerimle birlikte emniyetten aradıklarını söylediler. Aynı zamanda telefonun avizesinden kulağıma telsiz sesleri geliyordu, resmen beynim hipnoz edildi. Yaşadığım bu durum karşısında bir arkadaşımı aradım, o da hemen bankadan hesapları iptal ettirmemi ve polise müracaat etmemi istedi, bende öyle yaptım, kurtuldum” dedi.

"Hemen polise bildirin"

Telefonla banka işlemlerini yaparken bile oldukça tereddüt yaşadığını anlatan Pekmezci, “Son anda bankayı arayıp hesaba bloke koydurmasam, kim bilir hesaptan para çekecek, hatta borçlandıracaklardı. Kesinlikle bu tür durumlarda kimseye şifrenizi ve bilgilerinizi vermeyin. Ben yanlış yaptım, siz yapmayın. Hemen polisle durumu paylaşın hiçbir işlem yapmayın” dedi.

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