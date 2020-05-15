Bill Gates'in programı başladı! Evlere korona testi gönderiyor günde 300 kişi test ediliyor

ABD'nin Seattle kentinde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in desteklediği Coronavirüs Assessment Network adlı program yeni tip (Covid-19) testi isteyenlerin evlerine test kiti gönderiyor. Program günde 300 kişiyi test etmeye başladı.

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Bill Gates, Seattle çevresi için evde koronavirüs testi yapan bir programı finanse ediyor. Program, şimdiden şehirde her gün 300 kişiyi test ediyor.

CBS News'e göre girişim, araştırmacıların virüsün topluluklar arasında nasıl yayıldığını anlamasına yardımcı olmada kullanılıyor.

Koronavirüs Değerlendirme Ağı nasıl çalışıyor?

Seattle Koronavirüs Değerlendirme Ağı (SCAN) adlı program, virüsü takip etmek ve Kovid-19 testi sonuçları sağlamak adına belirtileri olan ya da olmayan herkese test yapıyor.

SCAN yaş, ırk ve posta kodu gibi bilgileri topluyor. Araştırmacılar böylece sosyal mesafe önlemlerinin ve okulların kapanmasının etkililiğini görmeyi hedefliyor.

Programa kaydolan Seattle sakinlerine kendilerinin uygulayabileceği bir sürüntü testi kiti gönderiliyor ve testin sonucunu evdeyken görmelerini sağlayan SCAN portalına erişim veriliyor.

Kendi internet sitesi Gates Notes'ta salı günü yayımlanan blog yazısında Gates, pandeminin üstesinden gelmek için teste ek olarak araştırmanın da gerekli olduğunu söyledi.

"Herhangi bir mücadelede düşmanı tanımak önemlidir. Ne yazık ki, Kovid-19'a karşı verdiğimiz mücadelede hala bilmediğimiz çok şey var" dedi.

'Herkesi test etmek en azından şimdilik imkansız'

Daha fazla test yapmak elbette bilmediklerimize cevap vermeye yardım edecek. Ancak ABD de dahil dünyanın birçok yerinde test tedarikinde eksiklik olduğu için herkesi test etmek en azından şimdilik imkansız.

Gates, testin özellikle evde kullanılmak, sakinlerin sosyal mesafe önlemlerine devam etmesini sağlamak ve test merkezine giderek başkalarını riske atmadığından emin olmak için üretildiğini ekledi.

"Evde test yaklaşımının en önemli avantajı, halkın kendisini ya da başkalarını hastalığa maruz bırakma riski olan bir kliniğe gitmesine gerek olmaması" dedi.

2018'de kurulan grip izleme programından geliştirildi

SCAN, başlangıçta solunum hastalıklarının yayılmasını takip etmeye yardımcı olmak için 2018'de kurulan grip izleme programından geliştirildi.

SCAN, ABD'deki ilk koronavirüs vakası Seattle'ın hemen dışında tespit edildikten sonra bilhassa Kovid-19'u takip etmek için King County'nin halk sağlığı ajansıyla ortaklaşa kurulmuştu.

64 yaşındaki Gates, programın mevcut tıbbi bakımın yerini almak için değil, salgının yayılmasını araştırmaya yardımcı olmak için kullanıldığını onayladı.

Geçen ay Gates, ABD'deki test sistemini eleştirmiş ve teste hızlı erişimin "kim olduğunu bilirsinize" bağlı olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Gates, "Test sayısına odaklanmak, test sistemimizde yaptığımız hataların kakofonisini olduğundan hafif gösteriyor.Test sistemine erişim çok eşitsiz. Yanlış kişiler test ediliyor ve 24 saatten kısa sürede sonuç alamadığınızda testin değeri önemli ölçüde azalıyor" demişti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin yürüttüğü takip projesine göre ABD'de koronavirüs testi pozitif çıkan 1,4 milyondan fazla kişi bulunuyor. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı en az 85 bin 906'ya ulaştı.