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Tarih belli oldu! Yeni 100 TL'lik banknotlar geliyor

Yeni 10 TL'li k banknotların 4 MAyıs'ta kulanıma girmesinin ardından Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 100 liralık banknotların 20 Mayıs'tan itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 100 TL banknotlar 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir" denildi ve eklendi:

İmzalar değişti
"Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 100 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 100 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Genel görünümde değişiklik yok
"Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır."Açıklamaya göre, yeni tertip banknotların tedavüle verilmesinden sonra. I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.

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