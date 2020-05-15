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Dua ve salavat çıkışıyla tepki toplayan Bülent Arınç'tan eleştirilere yanıt!

Koronavirüs salgını nedeniyle camilerden her gün dua ve salavat okunmasını doğru bulmadığı ifade eden ve eleştiri oklarının hedefi olan Bülent Arınç, kendisini eleştirenlere "İnandığım değerler, ilkeler ve onurumla doğruya doğru, yanlışa da yanlış demeyi sürdüreceğim" sözleriyle yanıt verdi.

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Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, geçtiğimiz gün Kemal Öztürk'ün Youtube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Arınç, her gün okunan duaların, vatandaşları bıktırabileceğini belirtmişti. Kullandığı ifadeler hakkında bir açıklama metni yayınlayan Arınç, "Hiçbir kurum, hiçbir makam, hiçbir unvan baki değildir. Hepsi gelip geçicidir. Bunlar için insanın haysiyetini, onurunu, kişliğini, ilkelerini çiğnemesi zavallılıktır. İnandığım değerler, ilkeler ve onurumla doğruya doğru, yanlışa da yanlış demeyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç ne demişti?
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kemal Öztürk'ün Youtube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Arınç, söz konusu programda, "Her gün yatsı ezanı okunuyor. Camide kimse yok. Cemaat de yok zaten. Namaz da kılınamıyor. Ama arkasından aziz kardeşim 15 dakika salavatlar, Mevlid-i Şerif'ler, dualar. Böyle bir şey bir defa olur benim bildiğim. Her gün Mevlid-i Şerif gibi ezanın arkasından öğlen de var böyle bir şey daha kısa, ikindi de var böyle bir şey daha kısa" demişti.

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