Fasting aralıklı oruç diyeti nedir? Buse Terim’i hızlı zayıflatan diyet
Bir dönem kilolarıyla gündem olan Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı. Kısa sürede 25 kilo veren Terim, kilolarından nasıl kurtulduğunun sırrını verdi.
Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 senesinde Volkan Bahçekapılı ile dünyaevie girmişti. Çiftin bu evliliklerinden Nil ve Naz adında iki çocukları oldu. Buse Terim, bir dönem aldığı kilolarla gündem olmuştu.
Ancak Buse Terim, kısa bir süre içerisinde 25 kilo vererek bambaşka biri haline dönüştü. Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Terim'in bu kilolarından nasıl kurtulduğu merak konusu oldu. Terim, takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi ve kilolarından nasıl kurtulduğunun sırını verdi.
Terim, "Her gün spor yapıyor musun? İki öğün beslenirken ne yiyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet, her gün spor yapmaya çalışıyorum. Cardio, yürüyüş, HIIT (Yüksek Yoğunluklu Interval Antrenman),boks gibi antrenmanlar yapıyorum.
İki öğün beslenirken bir kahvaltı öğünü (11:00-12:00 arası),bir de akşam öğünü (16:00-17:00 arası) protein (et, tavuk, balık) veya malzemeli salata yiyorum.