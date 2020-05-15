Fasting aralıklı oruç diyeti nedir? Buse Terim’i hızlı zayıflatan diyet

Ancak Buse Terim, kısa bir süre içerisinde 25 kilo vererek bambaşka biri haline dönüştü. Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Terim'in bu kilolarından nasıl kurtulduğu merak konusu oldu. Terim, takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi ve kilolarından nasıl kurtulduğunun sırını verdi.