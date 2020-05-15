Yaşlılar koronavirüs vergisi ödesin! Oxford Üniversitesi profesörü önerdi

Yaşlı kuşağın gençlerin koornavirüs pandemisinde hem ekonomik hem de zihin sağlığı bakımından kendilerini feda ettiğinin farkına varması gerektiğini savunan Oxford Üniversitesi'nin Belçikalı ekonomi profesörü De Neve, durumu dengelemek için yaşlılardan muhtemelen sadece bir kereliğine korona-vergisi alınmasını önerdi.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs pandemisinde bir numaralı risk grubunda bulunan, bakım evlerinde ölüme terk edildikleri ortaya çıkan, en çok can kaybı veren grubu oluşturan, hayatta kalabilmek için 2-3 aydır evde tecrit durumunda bulunan yaşlılara ekonomik faturayı ödetmeyi öneren bir ekonomist çıktı.

Britanya'daki Oxford Üniversitesi'nin prestijli Wellbeing Araştırma Merkezi'ni yöneten Belçikalı ekonomist ve profesör Jan-Emmanuel De Neve, Belçika haber kanalı VRT'ye verdiği demeçte öneriyi ortaya attı.

Koronavirüse yakalanma riskleri düşük olduğundan gençlerin 'pandemiye karşı alınan evde kalma önlemlerinden en az yararlanan grup' olduğunu söyleyen Jan-Emmanuel De Neve, "Daha yaşlı kuşak, gençlerin hem ekonomik hem de zihin sağlığı bakımından kendilerini feda ettiğinin farkına varmalı" dedi.

'Durumu dengelemek için yaşlılara muhtemelen sadece bir kez alınacak korona-vergisi konulmasını' öneren 41 yaşındaki ekonomist, vergi kapsamına alınmasını istediği yaş grubunun kaç yaşından başlayacağını belirtmedi.

Yeni günah keçisi yaşlılar mı?

Çoğunluğu emeklilik maaşıyla geçinen yaşlıların böyle bir vergiyi nasıl karşılayacağına da açıklık getirmeyen Oxford profesörü, 'en korunmasız konumdaki yaşlıları günah keçisine çevirdiğine' dair eleştirilerin hedefi oldu.

Twitter'da Belçikalı Müslüman bir kullanıcı, ekonomisti, 'Avrupa'da en yüksek vergilerin ve en düşük emekli maaşlarının olduğu ülkede' böyle bir öneride bulunduğu için eleştirirken, 'sözkonusu olanların herkesin anne-babası, ninesi-dedesi olduğunu' vurguladı.

Akıl sağlığı neredeyse kalmadı

Ancak pandemi koşullarının zihin sağlığını bozduğuna işaret eden haberler geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) akıl sağlığıyla ilgili bölümü, çarşamba günkü açıklamasında 'pandemi ve karantina koşulları yüzünden akıl ve ruh hastalığı oranlarında patlama yaşandığına' dair uyarıda bulundu.

Ekonomik çöküş yolda

Diğer yandan koronavirüs yüzünden duran ekonomi çarklarının yeniden dönmesi için uğraşan hükümetlerin devasa kurtarma paketleri devreye sokmaları gerekiyor. Belçika'nın bu yıl borcunun GSYİH'sine oranının yüzde 100'ü geçmesi bekleniyor.

Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Güney Kıbrıs da aynı durumda.

Avrupa'da işsizlik oranlarının gelecek aylarda ikiye katlanacağı öngörülüyor.

Bakım evlerindeki yaşlılar açısından kırım oldu

Gelgelelim yaşlılar da hem tecritten en çok etkilenen hem de orantısız çoklukta can kaybı veren grup. Belçika'da koronavirüs ölümlerinin yarısı, bakım evlerindeki yaşlılardan oluşuyor. İtalya, İspanya, Fransa, İrlanda'da benzer oranlar sözkonusu.

Hatta İtalya ve İrlanda gibi Avrupa ülkelerinde Kovid-19 kurbanlarının yüzde 90'ından fazlası, 60 yaş üstündekiler. Dolayısıyla De Neve'nin yaşlılara korona-vergisi önerisini hayata geçirmek hükümetler açısından eleştirilerin ölüm mangasının karşısına çıkmak anlamına gelebilir.