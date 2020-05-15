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Iğdır Emniyet Müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma

Demirören Haber Ajansı

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un gözaltına alınmasının ardından belediye binası önüne gelip açıklama yapmak isteyen HPD Milletvekili Dilan Daşdemir'e izin vermeyen emniyet müdürü Göllüce, "Bana propaganda yapma, katledilen vatandaşları savun sen" diyerek tepki gösterdi.

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Iğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş'un gözaltına alınmasından sonra HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve İl Başkanı Haydar Mızrak ile bir grup partili, belediye binası önünde açıklama yapmak istedi.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, HDP'li Taşdemir'i uyararak, açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Göllüce, polislere, belediye binası önünde toplanan grubun dağıtılması talimatını verdi. Bunun üzerine çevik kuvvet ve bölgede bulunan polis ekipleri, grubu dağıtmak isteyince arbede yaşandı. Polis ekipleri, kısa sürede HDP'li grubu dağıtarak, belediye önünden uzaklaştırdı.

Polisin müdahalesini cep telefonu kamerasıyla çekmeye çalışan Taşdemir'i uyaran Göllüce, propaganda yapmaması uyarısında bulundu. Emniyet Müdürü Göllüce, "Bana propaganda yapma, karnım tok bunlara benim. Van'da Özalp'te 2 masum vatandaşım katledilmişti, onun işini savun sen" dedi.

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