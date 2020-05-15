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Rusya'da karantina şartlarında kıyılan nikah şaşkına çevirdi

RUSYA'da sert koronavirüs tedbirleri ve karantina sebebiyle ilginç bir nikah işlemi gerçekleştirildi. Nikah memuru, platform asansörüyle 3.kata çıkarak nikahı kıydı.

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Rusya’nın Krasnodar kentinde, sokağa çıkma yasağına rağmen nikah tarihlerini ertelemek istemeyen bir çift, evlerinin balkonunda dünya evine girdi. Nikah memurunun, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkması ilginç görüntü oluşturdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gelinle damadın bulunduğu balkonun balonlarla süslendiği, davetlilerin ise sosyal mesafe kuralına uyarak sokakta töreni takip ettikleri görüldü. Nikah memurunun “Sizi karı koca ilan diyorum” demesinin ardından, dışarıda toplanan kişiler alkışlarla yeni evlileri kutladı. Daha sonra genç çift gökyüzüne bir çift beyaz güvercin bıraktı.

Rusya'da son durum

Öte yandan bugün itibarıyla 262 bin 843 corona virüs vakasının tespit edildiği Rusya’da, 2 bin 418 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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