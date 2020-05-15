Fikri Işık'tan Rusya açıklaması! İlişkimiz taktiksel

Milli Savunma eski Bakanı Fikri Işık, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair, "Bu ilişkiler stratejik ilişkiler değil taktiksel" dedi.

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Milli Savunma eski Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerinin "stratejik değil taktiksel ilişkiler" olduğunu söyledi ve NATO’nun sadık bir üyesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Fikri Işık, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler eski Komutanı emekli Oramiral James Stavridis’le birlikte Washington’daki Türk Miras Vakfı (Turkish Heritage Organization-THO) adlı kuruluşun video konferans yoluyla düzenlediği "Transatlantik Askeri İttifak’ın Geleceği" başlıklı panelde konuştu. Panelin moderatörlüğünü Voice of America’nın (VOA) savunma muhabiri Carla Babb yaptı.

Rusya ile ilişkilere dair dikkat çeken açıklamalar

Panelde "Türkiye’nin Rusya’yla yakınlaşıyor mu?" sorusu da soruldu. Türkiye’nin NATO’ya katılma nedeninin Rusya olduğunu hatırlatan ve 70 yıl boyunca çok güçlü bir üye olduklarını vurgulayan Fikri Işık, "Rusya’yı çok iyi tanıyoruz. Özellikle ekonomik alanda yakın ilişkilere sahip olmak, bu ilişkilerin stratejik ilişkiler olduğu anlamına gelmez" dedi.

Işık, Türkiye’nın stratejik olarak NATO’da olduğunu, ama Suriye krizi ve diğer bazı bölgesel meseleleri çözebilmek için komşuları Rusya’yla da ilişkilere ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Obama yönetiminin Rusya Suriye’ye dahil olmadan önce gelişmeleri "kenardan izlediğini" savunan Işık, "Rusya Suriye’de oyuna dahil olmadan önce sorunu Esat’sız çözmek için bir şans vardı ama ABD yönetimi çok kararlı şekilde davranmadı, İran ve Rusya oyuna dahil olurken durumu kenardan izledi ve tüm oyun değişti. Hala gerçek bir çözüm bulunabilmiş değil. Çözüm bulabilmek için (Rusya’yla) yakın ilişkilere sahip olmalısınız ama bu ilişkiler stratejik ilişkiler değil taktiksel" diye konuştu.

VOA'nın haberine göre Fikri Işık, "Türkiye NATO’nun sadık bir üyesi ve öyle olmaya da devam edecek. Ama Rusya da bizim komşumuz. Dostlarınızı, müttefiklerinizi seçebilirsiniz ama komşularınızı seçemezsiniz. Komşularınızla iyi ilişkilere sahip olmalısınız" dedi.