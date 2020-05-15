HABER /  FENERBAHÇE
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Fenerbahçe'de virüse yakalanan isim belli oldu

Fenerbahçe yöneticisi Burak Kızılhan koronavirüse yakalananın kendisi olduğunu açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalananın kendisi olduğunu açıkladı.

Kızılhan, şu an sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade etti.

İşte Kızılhan'ın yaptığı açıklama:

"PCR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok."

Fenerbahçe'de virüse yakalanan isim belli oldu

SON DAKİKA HABERLERİ
Iğdır Emniyet Müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma
Dua ve salavat çıkışıyla tepki toplayan Bülent Arınç'tan eleştirilere yanıt!
Söke'de bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi ortalığı karıştırdı tüm imzaları iptal
Benzin ve motorine yine zam geldi! İşte yeni akaryakıt fiyatları
Ali Koç: 3 ayrı teknik direktör ile görüşüyoruz
Dolar yükselecek mi? İşte Merkez Bankası'nın yeni dolar tahmini
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den Davutoğlu ve Babacan'a seçim desteği her türlü yardımda bulunuruz
Rüya proje Filyos limanı yıl sonu hizmete giriyor! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi
Fikri Işık'tan Rusya açıklaması! İlişkimiz taktiksel
Ankara'da yeni metro hattı müjdesi
Çin'den Fransa'ya tehdit gibi çıkış! Bir an önce iptal et
Emir Sarıgül kaç yaşında Mustafa Sarıgül'ün oğlu evli mi?
Yorumlar