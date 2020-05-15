HABER /  GÜNCEL

Bakan Albayrak: Sokaklarımız, gençlerimizle çok daha güzel

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15- 20 yaş aralığındaki gençlerin bugün kısa süreliğine sokağa çıktıklarını anımsatarak, "Bir kez daha görüyorum ki sokaklarımız, gençlerimizle çok daha güzel" dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, "15- 20 yaş aralığındaki gençlerimiz bugün kısa bir süreliğine evlerinden dışarı çıkma fırsatı buldular. Bir kez daha görüyorum ki sokaklarımız gençlerimizle çok daha güzel. Yakın zamanda salgın günlerini atlatacak, memleketimizin güzel sokaklarında yeniden buluşacağız" notuyla yaptığı paylaşımda, gençlerin park, bahçe ve sokaklarda kaydedilen fotoğraflarına da yer verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek
Bahçeli Cumhur İttifakı için yemin etmiş! Hadi Özışık anlattı
Koşarken maske takan adamın akciğeri patladı
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor! Hangi işletmeler açık olacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan ile Mustafa el-Kazımi telefonla görüştü
15 ilde sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor
Sivas'ta 4 ilçedeki kısıtlama sona erdi
Rusya'da futbol ligleri 21 Haziran'da başlıyor
Uyanık CHP'linin imzaladığı ruhsatlar iptal edildi
Güniz Akkuş aslen nereli gözaltına alındı! Güniz Akkuş kimdir?
Yorumlar