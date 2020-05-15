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Rusya'da futbol ligleri 21 Haziran'da başlıyor

Anadolu Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır askıya alınan Rusya Premier Lig, 21 Haziran'da başlayacak.

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Rusya Futbol Federasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle 17 Mart'ta ertelenen Premier Lig ile ikinci lig maçları 21 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Rusya Premier Lig'de sezonun kalanında her takım 5 oyuncu değişikliği yapabilecek ve karşılaşmalar seyircisiz oynatılacak. 4 hafta boyunca yapılacak maçlar sonunda Rusya Premier Lig'i son iki sırada tamamlayan takımlar ikinci lige düşecek. İkinci ligi ilk iki sırada tamamlayanlar ise gelecek sezon Rusya Premier Lig'e çıkacak.

Ara verilen Rusya Kupası maçlarına da devam edilecek ve 25 Temmuz'da final yapılacak.

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