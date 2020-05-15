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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera transfer kararını açıkladı

Anadolu Ajansı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, transfer haberleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, Boca Juniors ile adının anılması üzerine canlı yayında açıklama yaptı.

Hafta içerisinde isminin Boca Juniors ile geçtiği hatırlatılan Muslera, "Bu haber nereden çıktı, kaynağı nedir bilemiyorum. Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Geçerli olan sözleşmem bittiği zaman da mümkün olduğu sürece Galatasaray'da kalmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Muslera, "Boca Juniors ile hiçbir temasım olmadı. Kimseyle görüşmedim. Bana gelen bir teklif de olmadı. Sadece adımın geçtiğini biliyorum. Bazı dedikodular çıktı sadece. Adımın Boca Juniors gibi Güney Amerika'nın en büyük kulüplerinden biriyle anılması güzel. Bir insan, adının büyük bir kulüple anıldığını görünce sadece mutlu olur. Benimki de öyle sadece" diyerek sözlerini sürdürdü. (SporX)

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