Liglerin başlaması ertelenecek mi? Nihat Özdemir yeni tarih verdi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ''Süper Lig'in başlangıcı için 12 Haziran dedik ama şimdilik 12 Haziran. Bu tarih değişebilir, elimizde 10 alternatif plan daha var; ligler Temmuz ortasında da başlayabilir.'' dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu oldu. TFF Başkanı Özdemir, Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen ve haziranda başlama kararı alınan ligleri, virüsün ekonomideki ve futboldaki yansımalarıyla ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

''Ligler Temmuz ortasında da başlayabilir''

Nihat Özdemir, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı; "Ligleri başlatma kararı, kendi başımıza aldığımız bir karar değil. UEFA ile danışarak her zaman kararlar alıyoruz. Biz UEFA'nın bir parçasıyız. Yaptığım her açıklamada şunu söylüyorum; Süper Lig'in başlangıcı için 12 Haziran dedik ama şimdilik 12 Haziran! Bu tarih değişebilir, elimizde 10 alternatif plan daha var. Alternatiflerimize göre lige Temmuz ortası da başlayabiliriz ve 13-14 Ağustos'ta bitirebiliriz.

''Sağlık Bakanı ile görüş ayrılığı yok''

Sağlık Bakanımız ile görüştük, kendisine durumu anlattım ve 12 Haziran'da başlamak istediğimizi söyledim, biz duramayız dedim. Sağlık Bakanı ile görüş ayrılığı yok. Sağlık Bakanımız ile görüştük ve 'Siz özerk bir kurumsunuz, kararınızı alabilirsiniz, elinizdeki protokol çok iyi, başınız sıkıştığı zaman bana danışabilirsiniz dedi.' Bizim hedefimiz sağlık şartları içerisinde bu ligi oynatmak.

''Bir yöneticimizin, bir futbolcumuzun sağlığı futboldan daha önemli''

Süper Lig'de mücadele eden 11-12 kulüp lige başlamak ve sezonu tamamlamak istiyor. İptal edilen voleybolda ve basketbolda ise tam tersi bir durum söz konusu, oynamak istemediler. Bir yöneticimizin, bir futbolcumuzun sağlığı futboldan daha önemli ve biz de her zaman bu ön planda tutuyoruz.

SORU-CEVAP Hakan Çelik: Ligler oynanırken bir futbolcu veya teknik direktörün testi pozitif çıkarsa ne olacak?

Nihat Özdemir: Bütün takımlarımız sık sık testler yapacak. Bu süreçte elbette pozitif testler çıkabilir. Onları ayırarak yola devam edeceğiz.



Hakan Çelik: Ligleri oynatamama durumu olursa ne olacak?

Nihat Özdemir: 12 Haziran olmazsa 23 Haziran olur, Temmuz başı olur. Ligleri oynatmaktan başka bir düşüncemiz yok.



Hakan Çelik: Liglerin oynanmama ihtimali var mı?

Nihat Özdemir: Bunu hiç düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz.

''Komik duruma düşüyorlar''

Kulüplerimiz şeffaf olsun, açık olsun, adil olsun. Herkes TFF'den kendi çıkarlarına yarayacak karar almasını bekliyor. O yüzden samimi olsunlar. İstedikleri kararda kendilerine yönelik karar çıkmasını bizden beklemesinler. Küme düşmek üzere olan takımlar lig bitirilsin diyor. Verdikleri röportajlar kamuoyunda kimsenin gözünden kaçmıyor ve komik duruma düşüyorlar.

''Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz olarak başlayacak''

Gerçek sağlık konularıyla ortaya çıkıyorlarsa saygım sonsuz. Biz arkadaşlarımızla beraber doğru karara inanarak veririz ve hareketlerimize devam ederiz. Onların açıklamalarıyla TFF karar değiştirmez. Ligde kalma durumunda endişesi olan takımların liglerin bitirilmesi yönünde açıklaması var, doğru bulmuyorum. Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz olarak başlayacak. Çok hareketli günler yaşıyoruz. Liglerin başlamasına 1 ay var. Ne olur, ne biter kesin net bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün itibariyle bizim liglerin İstanbul'da oynanması, 1. Lig'in Antalya'da oynanması gibi programımız yok. Ama biz günlük hareket ediyoruz. Her gün gelişmelere bakıyoruz, görüşmeler yapıyoruz ve kararlarımızı alıyoruz. Takımlarda virüs çıksa dahi diğerlerine test yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz.

Başkanlara geçmiş olsun mesajı

Öncelikle Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sayın Albayrak'la birlikte sağlık durumunu yakından takip ediyorum. Bunun yanında spor camiasından birçok bireyimiz corona virüse yakalananlar oldu. Göksel Gümüşdağ da yakalandı ve ağır bir süreç geçirdi. Çok şükür şimdi iyi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önceki gün açıkladı korona virüs olduğunu. Kendisiyle görüştüm, herhangi bir semptom görülmemiş, durumu iyiymiş. Tek temennim iyi olup görevine dönmesi.

''Süper Lig başladığı zaman takımlarda pozitif vaka çıkarsa pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz."

''Bir kez daha söylüyorum önceliğimiz insan sağlığı''

Durumları bizden daha kötü olan ülkelerin ligleri başlıyor. Bir kez daha söylüyorum önceliğimiz insan sağlığı. Süper Lig'de kalma endişesi olan kulüplerimiz ve teknik direktörlerimizin "oynamak istemiyoruz" şeklinde açıklamaları ve endişeleri var ancak bu açıklamalar bizi etkileyemez. Bir gazetede Spor Bakanlığımız tarafından hazırlanan "Süper Lig'in başlama tarihi ve yeri" ile ilgili bir haber yayınlandı, sayın bakanımıza sordum; "Benim haberim yok" dedi.

''Bizim ligde iptal kararı vermek kolay değil''

Stat geliri yok, sponsor geliri düşmüş. Kulüplerin hali ortada. Tüm bu durumları inceleyerek kurulumuz karar verecek. Futbolcu ile kulübün yapmış olduğu anlaşmalar esas olandır. Aralarında daima özel maddeler olan sözleşmeler olabilir. Onları da inceleyeceğiz ve hukuk kurulumuz karar verecek. Zor konular. Süper Lig'de bugün iki takım aynı puanda, peşindeki takımların da az puan farkı var. Bizim ligde Hollanda, Belçika ya da Fransa gibi iptal edebilmek kolay değil. Tek kararımız olabilir; ligleri oynatarak tamamlamak aksi halde çok büyük tartışmalar çıkar.

''BeIN Sports ile yola devam etmek istiyoruz''

Aldığımız kararlar, görüşme yaptığımız tarafların bir tarafı da yayıncı kuruluş. Digiturk futbolda önemli bir gelir elde ettiğimiz kurum. Dört büyüklerin gelirlerinin neredeyse yüzde 40-45'i, diğer kulüplerin gelirlerinin yüzde 75-80'i bu kurumdan. Herkes bu işten payını alıyor. Türk futbolunun önemli gelir kaynağından biri yayıncı kuruluş. BeIN Sports ödemeleri durdurdu, görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Kendileri de reklam gelirleri olmadığını ifade ediyor. Ama ligler başlayınca bu konu da tamamlanacaktır. Daha iki yıl sözleşmemiz var. Onlarla yola devam etmek istiyoruz.

''Almanya bizim için çok güzel bir rehber olacak''

Bugün başlayacak olan Bundesliga'da, takımlarda 14 oyuncu kalsa bile lige devam kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu. Takımlarda virüs çıksa dahi, pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz. Bundesliga bugün başlıyor ve onlar buna nasıl hazırlandı, neleri nasıl yapacaklar? Bunların hepsini göreceğiz ve Almanya bizim için çok güzel bir rehber olacak.''