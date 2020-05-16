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Barcelona Çağlar Söyüncü'yü istiyor! İşte o çılgın teklif

La Liga ekiplerinden Barcelona, stoperde Gerard Pique sonrası oluşacak boşluğu Çağlar Söyüncü ile doldurmak istiyor. Barcelona, Çağlar Söyüncü için 55 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takip edilmesini istiyor.

İspanyol basınında adı sık sık Katalan ekibiyle ile anılmaya başlanan 23 yaşındaki savunmacı, Freiburg'da geçirdiği başarılı dönemin ardından Leicester City'ye transfer olmuştu.

Pique gidecek Çağlar gelecek
İspanyolların iddiasına göre Çağlar Söyüncü, stoperde Gerard Pique sonrası oluşacak boşluğu doldurması için transfer edilecek.

55 milyon euro
Bu sezon Premier Lig'de BBC okuyucularının katıldığı ankette sezonun 11'ine seçilen ve performansıyla taraftarların sevgisini kazanan milli stoper için biçilen fiyatın 55 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Sıcak bakılmıyor
Leicester City'nin, Barcelona dışında Manchester United'ın da kadrosunda görmek istediği Çağlar Söyüncü'yü bu dönemde satmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor
Çağlar Söyüncü bu sezon Premier Lig'de Leicester City formasıyla 28 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Milli futbolcu tüm kulvarlarda 35 maçta görev aldı. Başarılı oyuncunun, kulübü Leicester City ile 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

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