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Brezilya'da Bolsonaro ile anlaşmazlık yaşayan bir sağlık bakanı daha istifa etti

BREZİLYA'da yaklaşık bir ay önce göreve başlayan Sağlık Bakanı Nelson Teich istifa etti.

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Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Nelson Teich, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile koronavirüs salgını konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı görevini bıraktı.

Bolsonaro ile anlaşmazlık yaşadı 

Bolsonaro'nun koronavirüs tedavilerinde uygulanması için klorokin ilacı kullanım protokolünde değişiklik yapmasını istemesine Teich, bunun bilimsel bir dayanağı olmadığı gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Teich'in istifasında etkili olan diğer faktörün ise, Bolsonaro'nun ekonominin ön planda tutulmasına yönelik baskıları olduğu öne sürüldü.

Ülkede hızla artan vaka ve ölü sayıları nedeniyle genel karantina uygulamasından yana olan Teich, bu konuda Bolsonaro ile anlaşmazlıklar yaşıyordu.

Mendetta görevden almıştı 

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs salgınıyla mücadelede anlaşamadığı eski Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'yı 16 Nisan'da görevden almıştı.

Salgını küçümseyen ve koronavirüs tedavisinde henüz onaylanmamış ilaçların kullanılmasını tavsiye eden Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının göz önüne alınmasını savunan Mandetta ile anlaşamamıştı.

Brezilya'da ölü sayısı 14 bini geçti 

Latin Amerika'da koronavirüs salgınında merkez ülke haline gelen Brezilya'da 208 binden fazla kişiye bulaşan virüs yüzünden 14 bin 267 kişi hayatını kaybetti.

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