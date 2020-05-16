Fatih Portakal'dan İzmir'deki çiftlik evinde kaçak yapı açıklaması bakanlıktan geldiler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Seferihisar’daki 8.3 dönümlük çiftlik evine yasalara aykırı şekilde 3 kaçak yapı diktiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

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FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İzmir Seferihisar'daki çiftlik evindeki kaçak yapılar için İmar Barışı'ndan faydalandığı iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Portakal, iddialar sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin çiftlik evinin her yerini gezdiğini ve rapor hazırlayacaklarını duyurdu.

Portakal, arazinin üzerinde drone uçurulmasına tepki gösterirken adresin açık verilmesini eleştirdi eşinin hedef gösterildiğini söyledi.

Portakal, kişisel Twitter hesabında yayınladığı açıklamada şunları kaydetti: