Avcılar'daki semt pazarında akılalmaz yoğunluk

İnsanlar 4 günlük kısıtlama süresini evlerinde geçirecekleri için alışverişe gelmişler

Meyve satan pazarcılardan biri, 35 yıldan bu yana burada bulunduklarını belirtirken, "Bugün pazar kalabalık. İnsanların hepsi burada. İnsanlar 4 günlük kısıtlama süresini evlerinde geçirecekleri için alışverişe gelmişler. Bu biraz yoğunluk teşkil etti. Her şeyi devletten beklememek lazım. Sosyal mesafeyi insanların koruması lazım. Herkese bir zabıta, polis koymanın imkanı yok. Havalar sıcak olduğu ve oruç olduğu için maskelerini takamayanlar da var. Herkesin maske ve sosyal mesafe kuralına uyması gerekiyor" dedi.