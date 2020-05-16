Ali Koç'un bahsettiği hoca Zlatko Dalic çıktı

Hoca arayışına devam eden Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'un ''Bir tanesiyle neredeyse anlaşmışken; EURO 2020’nin 2021’e atılmasıyla ne yazık ki bizim çalışmalarımız da sekteye uğradı." sözleriyle bahsettiği hocanın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik adamlık koltuğu henüz dolmadı. Kötü bir grafik çizen Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca için çalışmalar hız kazanmıştı ancak dünyayı saran corona virüsü salgını, sarı-lacivertlilerin hesaplarını da bozdu.

Dün yapılan Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi verirken, görüşülen isimlere dair de ipuçları verdi.

''Bir tanesiyle neredeyse anlaşmışken...''

Ali Koç, "Önümüzdeki senenin planlarını yapıyoruz. Erteleme süreci de bu planları yapabilmek için bizlere daha fazla zaman sağladı. Birkaç konuya da açıklık getirmek istiyorum. Teknik direktör konusunda erteleme sürecinden önce de çalışmalarımız vardı. 3-4 hocayla beraber görüşmeleri götürüyorduk. Bir tanesiyle neredeyse anlaşmışken; EURO 2020’nin 2021’e atılmasıyla ne yazık ki bizim çalışmalarımız da sekteye uğradı." açıklamasını yaptı.

''Üç farklı teknik direktörle görüşüyoruz''

Şu anda yerli ve yabancı olmak üzere üç farklı teknik direktörle görüşüyoruz. Değişik kriterlere bakıyoruz. Kafamızdaki kriterlerin hepsini bir hocada bulmak da mümkün değil. Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, profesyonel, ya Türkiye’yi iyi bilen ya da bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, çabuk adapte olabilecek, 40-50 yaş arası, ekonomik imkanlarımıza uyabilecek ki şu an daha da sıkıntıya girdi, takım içinde rekabeti sağlayabilecek çoklu oyun anlayışı, çok değişik taktikleri deneyebilecek, cesur olacak ki gençleri daha çok çalıştırabilecek, daha iyi adapte edebilecek, gerekli rekabeti takım içinde oluşturabilecek türde bir hoca arıyoruz

Ali Koç'un bahsettiği hoca Dalic

Başkan Ali Koç'un bahsettiği bu ismin ise Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu ifade ediliyor. 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a final oynatarak adından bahseden Dalic, daha önce yaptığı açıklamayla EURO 2020 sonrası görevinden ayrılacağını duyurmuştu.