HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

İngiltere'de köpekler Covid-19'u koklayarak teşhis etmeleri için eğitilecek

İNGİLTERE'de köpeklerin, koku alma duyuları sayesinde semptomlar ortaya çıkmadan önce insanlarda yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tespit edip edemeyecekleri araştırılacak.

Abone ol

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel olarak eğitilecek köpekler, virüsle ilgili yeni bir araştırmanın parçası olacak. 

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, Durham Üniversitesi ve Tıbbi Teşhis Köpekleri adlı araştırma merkezinin iş birliği yapacağı çalışmaya, devlet de 500 bin sterlinlik fon sağlayacak.

Koklayarak bulmaya çalışacaklar
Çalışmada, kanser, sıtma ve parkinson gibi hastalıkları teşhis edebilen köpeklerin, semptom göstermeseler bile koku örneklerinden insanlarda koronavirüsü tespit edip edemeyeceği araştırılacak.

Köpekler, salgınla mücadelede kullanılacak
Çalışmanın ilk aşamasında, koronavirüs taşıyan ve taşımayan kişilerden koku numuneleri toplanacak. Daha sonra 6 köpek, numunelerden virüsü tespit edebilmeleri için kapsamlı bir eğitime tabi tutulacak. Başarılı olunması durumunda köpekler, salgınla mücadelede kullanılacak. 

''Hızlı sonuç almak açısından önemli''
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bakanı Yardımcısı James Bethell ise, çalışmanın virüsü tespit etmede hızlı sonuç almak açısından önemli olduğunu belirterek, "Kesinlik oranı önemli. Bu yüzden de bu deneme, bize 'Kovid köpekleri'nin virüsü güvenilir bir şekilde tespit edip edemeyeceğini ve yayılmasını durdurmada etkili olup olamayacağını söyleyecek." dedi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kovid-19'u 4 gün içinde vücuttan atan antikor geliştirildi ABD'de umutlandıran keşif!
Fatih Portakal'dan İzmir'deki çiftlik evinde kaçak yapı açıklaması bakanlıktan geldiler
Ali Koç'un bahsettiği hoca Zlatko Dalic çıktı
FETÖMETRE mucidi Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı
Çok sayıda atamalar var Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası kaç TL?
ÖNCEKİ HABERLER
Sebebi henüz tespit edilemeyen ölümler! Yemen'de ateşli salgın hastalık şüphesi
Selim Soydan: Nihat Özdemir, çok çalışkan, adaletli ve dürüst bir başkan
Slaven Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat
Barcelona Çağlar Söyüncü'yü istiyor! İşte o çılgın teklif
Brezilya'da Bolsonaro ile anlaşmazlık yaşayan bir sağlık bakanı daha istifa etti
Güniz Akkuş aslen nereli gözaltına alındı! Güniz Akkuş kimdir?
Yorumlar