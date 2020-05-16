ABD'de Temsilciler Meclisi, 3 trilyon dolarlık koronavirüs destek paketini onayladı

Koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, korona virüse (Covid-19) karşı 3 trilyon dolarlık yeni ekonomik destek paketini onayladı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronovirüs (Covid-19 ) salgınınından en çok etkilenen ABD'de ekonomik etkilerini azaltmayı amaçlayan bin 815 sayfalık tasarı, biri hariç tüm Cumhuriyetçi vekillerin karşıt oylarına rağmen Demokrat vekillerin desteğiyle kabul edildi.

208 "Evet" oyu alan tasarıya 199 vekil "Hayır" oyu verdi. ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerle istişare yapılmadan hazırlanan tasarıyı savunan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Biz önerimizi masaya koyduk. Müzakerelere açığız." mesajını verdi.

Tasarı plansız gündeme geldi

Yeni bir ekonomik destek paketinin gerekli olduğu konusunda hemfikir olan Cumhuriyetçiler ise Demokratların tasarısının çok hızlı ve plansız gündeme getirildiğini savunuyor.Öte yandan Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, konuyla ilgili, "Hepimiz yeni bir destek paketinin gerekli olacağını düşünüyoruz fakat bunun ne zaman olması gerektiğini söylemeye bugün hazır değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarı senatodan geçmeyebilir

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatoya gönderilen tasarının bu haliyle geçmeyebileceği görüşü öne çıktı.Demokratların paketinde tıbbi malzeme ve ekipman için milyarlarca dolar ayrılırken salgından zarar gören işletmelere de yeni destekler veriliyor. Önceki pakette olduğu gibi bu pakette de bireylere 1200'er dolarlık doğrudan destek sağlanması, ayrıca işsizlik sigorta desteklerinin kapsamının da genişletilmesi öngörülüyor. Pakette öğrenci borçlarından kira ve mortgage ödemelerine kadar birçok farklı kalemde destekler de yer alıyor. Paketin yaklaşık 1 trilyon dolarlık bölümünün ise salgın dolayısıyla ciddi acil harcamalar yapan ve vergi gelirlerinden mahrum kalan eyaletlere aktarılması öngörülüyor.