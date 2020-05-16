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TÜİK Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz görevden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alındı. Daha önceden AK Parti'den milletvekilliği için aday adayı olan Yılmaz güreş hakemliği yapmıştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alındı.

2009 yılında TÜİK'e Başkan Yardımcısı olarak atanan Musa Yılmaz Refahyol Hükümeti döneminde Devlet İstatistik Enstitüsü daire başkanlığı görevini yürüttü.

İş yaşamına 1980 yılında Manisa Vakıflar Müdürlüğü'nde başlayan Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi Kurucu Heyeti'nde yer aldı.

2002 yılında AK Parti Manisa Milletvekili Aday Adayı olan Yılmaz uluslararası güreş hakemliği yapıyordu.

1958 doğumlu Yılmaz evli ve üç çocuk babası.

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