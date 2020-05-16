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Bill Gates’in evde koronavirüs testi programı faaliyete geçti

Demirören Haber Ajansı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in koronavirüs (Covid-19) nedeniyle finanse ettiği “hastalık gözetim” programı kapsamında günde 300 kişi evinde test edilmeye başlandı.

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Microsoft’un kurucusu Bill Gates finanse ettiği “hastalık gözetim” programı kapsamında, ABD’nin Seattle şehrinde uygulanan Seattle Koronavirüs Değerlendirme Ağı (SCAN) adlı çalışma sayesinde isteyen herkesin evine test kitleri gönderiliyor. Program doğrultusunda günde yaklaşık 300 kişi evinde test ediliyor. Söz konusu girişim, araştırmacıların koronavirüsün topluluklar arasında nasıl yayıldığını daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

''Bilmediğimiz çok şey var''
Gates, Salı günü bloğunda  yayımladığı yazıda,"Herhangi bir dövüşte düşmanınızı tanımak önemlidir. Ne yazık ki koronavirüse karşı yaptığımız savaşta hala bilmediğimiz çok şey var.  Elbette daha fazla test, soruların cevaplarını bulmamıza yardımcı olacaktır. Ancak ABD de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde kısa süreli testlerle herkesi test etmek imkansız, en azından şimdilik" açıklamasını yaptı.

Çalışmanın amacı bölgedeki kişileri test etmek
Gates aynı zamanda SCAN’ın amacının, sağlıklı ve kendini hasta hisseden kişileri test ederek koronavirüsün  yayılım haritası ve risk altındaki demografik bilgiler gibi verileri toplayarak bunları veri modelcileri ve halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılabilir hale getirmek olduğunu belirtti. Testin herhangi tıbbi bir bakımın yerini almayı amaçlamadığını yalnızca bölgedeki herkesi test etmeye odaklanıldığı da ifade edildi. Gates,"Evde yapılan bu testin en önemli avantajı, insanların kendilerini veya başkalarını enfeksiyona maruz bırakma riski olan bir kliniğe gitmelerine gerek olmamasıdır" diye konuştu. 

SCAN onay aşamasında
SCAN’in internet sitesinde 14 Mayıs’ta yayımlanan bildiride test için, ABD’de Gıda ve İlaç İdaresi tarafından verilen acil kullanım iznini (FDA) almak için onay beklendiği belirtildi.

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