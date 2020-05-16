Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonrası otopsi raporu hazırlandı

Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından otopsi raporu tamamlandı. Raporla ilgili detaylar belirtilmezken, pilotun toksiloji sonucu açıklandı.

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Ocak ayında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte altı yolcu ve pilotun otopsi raporları yazıldı.

Alkol ya da uyuşturucu belirtisi yok

Raporla ilgili detaylar açıklanmazken, helikopterin 296 kilometre hızla bir yamaca çarptığı belirtildi. Pilot Ara Zobayan’ın toksikoloji testi sonucunda, kanında herhangi bir alkol ya da uyuşturucu belirtisine rastlanmadığı ifade edildi.

Vanessa Bryant tazminat davası açmıştı

Kaza sonrası Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant helikopter şirketine tazminat davası açmış, kazadan şirketi ve pilotu koşullar uygun olmadığı halde uçuşu gerçekleştirmek suretiyle ihmal sonucu kazaya sebep olmakla suçlamıştı.

''Gönüllü olarak riski üstlendiler''

Geçtiğimiz günlerde görülen davada, helikopter şirketi, suçlamalar karşısında savunmasını yaparak, "Kobe ve Gianna Bryant belirli tehlikeler ve risklerin büyüklüğü hakkında bilgiye sahipti ve gönüllü olarak riski üstlendiler. Bu durum, Vanessa Bryant'ın tazminat talebini engeller ya da tazminat miktarını düşürür” demişti. Bu arada Vanessa Bryant'ın ne kadar tazminat talebinde bulunduğu bilinmiyor.

"Tanrı'nın işi"

Kazayı "Tanrı'nın işi" olarak tanımlayan şirket, sonucu "Kaçınılmaz bir kaza" olarak yorumlamış, şirket, uçmayı "doğası gereği tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

''Yolcuların ihmali''

Kazada hayatını kaybeden helikopter pilotu Ara George Zobayan'ın sözcüsü de davaya cevap vererek şunları söylemişti: "Davacıların ve / veya merhumların zararları, doğrudan veya kısmen davacıların ve / veya merhumların ihmali veya hatası nedeniyle, ilgili risklerle ilgili bilerek ve gönüllü olarak bu ihmale neden oldukları ortaya çıkmıştır. Sanığın iddia edilen zararlara neden olma konusunda hiçbir sorumluluk taşımadığı ortadadır."

Ancak savunma, uçuş esnasında yolcuların ne gibi bir ihmalde bulunduklarını tam olarak açıklamamıştı.