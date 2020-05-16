HABER /  SPOR
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonrası otopsi raporu hazırlandı

Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından otopsi raporu tamamlandı. Raporla ilgili detaylar belirtilmezken, pilotun toksiloji sonucu açıklandı.

Abone ol

Ocak ayında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte altı yolcu ve pilotun otopsi raporları yazıldı.

Alkol ya da uyuşturucu belirtisi yok
Raporla ilgili detaylar açıklanmazken, helikopterin 296 kilometre hızla bir yamaca çarptığı belirtildi. Pilot Ara Zobayan’ın toksikoloji testi sonucunda, kanında herhangi bir alkol ya da uyuşturucu belirtisine rastlanmadığı ifade edildi.

Vanessa Bryant tazminat davası açmıştı
Kaza sonrası Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant helikopter şirketine tazminat davası açmış, kazadan şirketi ve pilotu koşullar uygun olmadığı halde uçuşu gerçekleştirmek suretiyle ihmal sonucu kazaya sebep olmakla suçlamıştı.

''Gönüllü olarak riski üstlendiler''
Geçtiğimiz günlerde görülen davada, helikopter şirketi, suçlamalar karşısında savunmasını yaparak, "Kobe ve Gianna Bryant belirli tehlikeler ve risklerin büyüklüğü hakkında bilgiye sahipti ve gönüllü olarak riski üstlendiler. Bu durum, Vanessa Bryant'ın tazminat talebini engeller ya da tazminat miktarını düşürür” demişti. Bu arada Vanessa Bryant'ın ne kadar tazminat talebinde bulunduğu bilinmiyor.

"Tanrı'nın işi"
Kazayı "Tanrı'nın işi" olarak tanımlayan şirket, sonucu "Kaçınılmaz bir kaza" olarak yorumlamış, şirket, uçmayı "doğası gereği tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

''Yolcuların ihmali''
Kazada hayatını kaybeden helikopter pilotu Ara George Zobayan'ın sözcüsü de davaya cevap vererek şunları söylemişti: "Davacıların ve / veya merhumların zararları, doğrudan veya kısmen davacıların ve / veya merhumların ihmali veya hatası nedeniyle, ilgili risklerle ilgili bilerek ve gönüllü olarak bu ihmale neden oldukları ortaya çıkmıştır. Sanığın iddia edilen zararlara neden olma konusunda hiçbir sorumluluk taşımadığı ortadadır." 

Ancak savunma, uçuş esnasında yolcuların ne gibi bir ihmalde bulunduklarını tam olarak açıklamamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Canan Kaftancıoğlu'nun Fatmanur Altun'un özür çağrısına verdiği yanıt pes dedirtti
Ekrem İmamoğlu'nun muhtarlara dağıttığı 2 bin 600 liralık akıllı telefon tartışma yarattı
81 ilde Koronavirüs denetimleri! 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem yapıldı
Batman'ın Kozluk Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Mete silahlı saldırıda vefat etti
Liglerin başlaması ertelenecek mi? Nihat Özdemir yeni tarih verdi
Kovid-19'u 4 gün içinde vücuttan atan antikor geliştirildi ABD'de umutlandıran keşif!
ÖNCEKİ HABERLER
Bill Gates’in evde koronavirüs testi programı faaliyete geçti
Antalya'da driftten ceza yiyen genç: Bundan sonraki hedefim sevgilimle birlikte...
ABD'den getirilen 354 Türk vatandaşı karantinaya alındı
TÜİK Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz görevden alındı
Samsun-Kalın demiryolu hattı yenileme işlemi tamamlandı hizmete açıldı
Emir Sarıgül Buket Aydın aşkı yayıldı iddialarına Buket Aydın cevap verdi
Yorumlar 1 yorum