Canan Kaftancıoğlu'nun Fatmanur Altun'un özür çağrısına verdiği yanıt pes dedirtti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğrafını çekmesi için 3 partili gönderen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoglu, Altun'un eşi Fatmanur Altun'un özür çağrısına kahve davetiyle yanıt verirken hakikatın orada ortaya çıkacağını söyledi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki evini gizlice görüntületip sosyal medyadan tehditler savuran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoglu, yine gündem oldu.

Kaftancıoğlu bu kez İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ile Twitter'da tartıştı.

Fatmanur Altun, ilk olarak sosyal medya hesabından isim vermeden Kaftancıoğlu'nu mahremiyeti ihlal etmekle suçladı.

Kaftancıoğlu'ndan Altun'a cevap

Altun'un paylaşımına bir süre sonra Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi. Kaftancıoğlu Altun'a şu şekilde yanıt verdi:

Altun'dan Kaftancıoğlu'na "iftira twitlerini silin" çağrısı

Kaftancıoğlu'na yanıt veren Altun, eski iftira paylaşımlarını da ekleyerek Kaftancıoğlu'na şu çağrıyı yaptı;

''O halde sizi iftira tweetlerinizi silip, kamuoyu önünde kendiniz ve partiniz adına özür dilemeye davet ediyorum. Hakikate bir borcunuz var.''

O halde sizi iftira tivitlerinizi silip, kamuoyu önünde kendiniz ve partiniz adına özür dilemeye davet ediyorum. Hakikate bir borcunuz var. https://t.co/zOiW5HVIa4 pic.twitter.com/tadYzh5sLk — Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) May 15, 2020

Kaftancıoğlu hakikate ulaşma adına kahve içmeye davet etti

Ancak Canan Kaftancıoğlu özür dilemek yerine Altun'u kahve içmeye davet etti.

Kaftancıoğlu ''Hakikate hepimizin su gibi ihtiyacı var Hakikate ulaşma adına ben sizi bir iftar sonrası kahveye davet ediyor ve hakikatin ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyorum Birlikte ortaya çıkaracağımız hakikat inanıyorum ki özür dilemesi gereken her kimse o özrü diletecektir.'' ifadelerini kullandı.

Altun: Samimiyetsizlik duvarına çarpmaya mahkum

Kaftancıoğlu'na yanıt veren Altun ise özürle başlamayan konuşmaların samimiyetsiz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

''Dışarıdan şık bir teklif gibi görünse de özür dilemesi gereken siz ve partinizsiniz. Kaldı ki hiç bir özür, aile olarak yaşadığımız travmayı ortadan kaldıramaz. Bu olayda, şahsınız ve partinizden asgari bir özürle başlamayan her konuşma, samimiyetsizlik duvarına çarpmaya mahkum.''

Kaftancoğlu Altun'u önyargısız olmaya çağırdı

Tartışmalı kararların ve twitlerin mimarı olan Kaftancıoglu'nun Altun'a verdiği yanıt şaşırttı. Kaftancıoğlu'nun Altun'u önyargısız ve her türlü şartlanmışlıktan arınmaya vurgu yapması tuhaf karşılandı.

Ne olmuştu?

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun talimatıyla iki partili ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Polislerin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçan Özçağdaş, koruma polislerine "yine geleceğim" dedi.

Fatmanur Altun isyan etti: Ben bir anneyim

Yaşanan olayla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan sert tepki geldi. Altun, "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm." dedi.