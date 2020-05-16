HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Ekrem İmamoğlu'nun muhtarlara dağıttığı 2 bin 600 liralık akıllı telefon tartışma yarattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il genelinde 962 muhtara 2600 liralık akıllı telefon dağıtması tartışmaları beraberinde getirdi. Sürekli tasarruf politikalarından bahseden İmamoğlu'nun söz konusu uygulaması belediyeye 2 buçuk milyon liraya mal oldu.

Abone ol

İBB Başkanı İmamoğlu'nun kentteki tüm muhtarlara dağıttığı 2 bin 600 liralık akıllı telefonlar tepkilere neden oldu.

Koronavirüs salgını başta İstanbul olmak üzere ülke ekonomisini çok ciddi etkiledi. İmamoğlu gelirlerinin fazlasıyla düştüğünü belirterek "Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık" demişti. İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından vatandaş tasarruf beklerken, şaşırtan bir işle karşılaştı.

962 muhtara bedava akıllı telefon

İBB, 962 muhtara piyasa değeri 2 bin 600 lira olan akıllı telefonlardan hediye etti.

Toplam maliyeti 2 milyon 500 bin lira

Bu hediyelerin ortalama maliyeti 2 milyon 500 bin lira olarak hesaplandı.

Borçlanma yetkisi istemişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz günlerde olağanüstü toplandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlık ettiği meclis oturumda 4.2 milyar TL’lik borçlanma yetkisi istemişti.

İstanbullu vatandaş tepki gösterdi

İmamoğlu'nun koronavirüsle mücadele edilen zamanda hem borçlanma yetkisi isteyip hemde muhtarlara cep telefonu hediye etmesi tepkilere yol açtı. Vatandaşlar 'Bu düpedüz israf' ' İstanbul'un önceliği bu mu?'' diyerek tepki gösterdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ORC'nin son anketinde Ekrem İmamoğlu listeye giremedi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
81 ilde Koronavirüs denetimleri! 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem yapıldı
Batman'ın Kozluk Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Mete silahlı saldırıda vefat etti
Liglerin başlaması ertelenecek mi? Nihat Özdemir yeni tarih verdi
Kovid-19'u 4 gün içinde vücuttan atan antikor geliştirildi ABD'de umutlandıran keşif!
Fatih Portakal'dan İzmir'deki çiftlik evinde kaçak yapı açıklaması bakanlıktan geldiler
Ali Koç'un bahsettiği hoca Zlatko Dalic çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Bill Gates’in evde koronavirüs testi programı faaliyete geçti
Antalya'da driftten ceza yiyen genç: Bundan sonraki hedefim sevgilimle birlikte...
ABD'den getirilen 354 Türk vatandaşı karantinaya alındı
TÜİK Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz görevden alındı
Samsun-Kalın demiryolu hattı yenileme işlemi tamamlandı hizmete açıldı
Güniz Akkuş instagram pozları olay! Sedat Peker'e ayar veren Hanımağa'ya bakın
Yorumlar 11 yorum