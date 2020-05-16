Ekrem İmamoğlu'nun muhtarlara dağıttığı 2 bin 600 liralık akıllı telefon tartışma yarattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il genelinde 962 muhtara 2600 liralık akıllı telefon dağıtması tartışmaları beraberinde getirdi. Sürekli tasarruf politikalarından bahseden İmamoğlu'nun söz konusu uygulaması belediyeye 2 buçuk milyon liraya mal oldu.

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun kentteki tüm muhtarlara dağıttığı 2 bin 600 liralık akıllı telefonlar tepkilere neden oldu.

Koronavirüs salgını başta İstanbul olmak üzere ülke ekonomisini çok ciddi etkiledi. İmamoğlu gelirlerinin fazlasıyla düştüğünü belirterek "Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık" demişti. İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından vatandaş tasarruf beklerken, şaşırtan bir işle karşılaştı.

962 muhtara bedava akıllı telefon

İBB, 962 muhtara piyasa değeri 2 bin 600 lira olan akıllı telefonlardan hediye etti.

Toplam maliyeti 2 milyon 500 bin lira

Bu hediyelerin ortalama maliyeti 2 milyon 500 bin lira olarak hesaplandı.

Borçlanma yetkisi istemişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz günlerde olağanüstü toplandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlık ettiği meclis oturumda 4.2 milyar TL’lik borçlanma yetkisi istemişti.

İstanbullu vatandaş tepki gösterdi

İmamoğlu'nun koronavirüsle mücadele edilen zamanda hem borçlanma yetkisi isteyip hemde muhtarlara cep telefonu hediye etmesi tepkilere yol açtı. Vatandaşlar 'Bu düpedüz israf' ' İstanbul'un önceliği bu mu?'' diyerek tepki gösterdi.