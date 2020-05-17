En az korona olan Kars'ta sayıyı patlattı! Boğa kesip dağıtmış

Ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alan Kars'ta 30 olan vaka sayısı, tedbirlere uyulmayınca iki hafta içinde 146 artarak 176'ya yükseldi. Vaka sayısındaki ani artışın nedeni koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen bir kişinin boğa keserek yakınlarına yemek daveti vermesinin olduğu öğrenildi.