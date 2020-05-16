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Ajax'ta yılın en iyi futbolcusu Hakim Ziyech

HOLLANDA 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax'ta Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech, üst üste 3. kez yılın en iyi futbolcusu seçildi.

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Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Hakim Ziyech'in ödülünü taraftar grubu lideri Fabian Nagtzaam'dan aldığı duyuruldu.

Hollanda ekibine 2016'da katılan Ziyech, forma giydiği 165 maçta 48 gol attı.

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, Hakim Ziyech'i gelecek sezon için 44 milyon avro bedelle transfer etmişti.

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