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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait 20 mayın imha edildi

Demirören Haber Ajansı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayınının imha edildiğini duyurdu.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayınının imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayın ele geçirilerek, METİ Timleri'mizce imha edildi" denildi.

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