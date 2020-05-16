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Güney Kıbrıs Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerine AB pasaportu sattı

Demirören Haber Ajansı

Avrupa Birliği üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerine yatırım karşılığında 'Kıbrıs Cumhuriyeti' pasaportu sattığı ortaya çıktı.

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"Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi"ne (OCCRP) göre, Güney Kıbrıs, Suudi Arabistan kraliyet üyelerine de, yatırım karşılığında 'altın pasaport' olarak AB pasaportu sattı. 

Suudi Arabistan prensi Saud bin Abdulmohsen bin Abdulaziz Al Saud’un Rumlardan AB pasaportunu Temmuz 2017'de aldığı, eşlerinden birinin ve beş çocuğunun da 5 ay sonra Aralık ayında vatandaşlık aldığı ifade edildi. Rum medyası, vatandaşlıkların Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, Suudi Arabistan ziyaretinin hemen öncesinde onayladığını yazdı.

6 milyar 600 milyon euro'luk gelir

Rum yönetiminin, 2013'ten bugüne kadar toplamda 6 milyar 6 milyon euro karşılığında vatandaşlık verdiği kaydedildi. Bu rakamın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 1,2’sine denk geldiği ifade edildi. AB vatandaşlığı bekleyenlerin sayısının şu anda 700 kişi olduğu belirtildi.

2 milyon 500 bin Euro'luk yatırım şartı

Rum tarafından vatandaşlık almak için 2 milyon 500 bin Euro'luk yatırım yapma şartı bulunuyor.

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