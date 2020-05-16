HABER /  SPOR
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Altınordu'nun gözü Çağlar ve Cengiz'de

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, altyapısından yetişip ülkemizi Avrupa'nın üst düzey liglerinde temsil eden Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le ilgili transfer dedikodularını dikkatle takip ediyor.

Abone ol

A Milli Takım'da da forma giyen iki eski oyuncusunun performanslarıyla bir yandan gururlanan İzmir temsilcisi, diğer yandan İngiltere'de forma giyen Çağlar ve İtalya'da oynayan Cengiz'in başka ülkelere transfer olmasını umut ediyor. Kırmızı-lacivertliler, yıldız futbolcuların ülke dışına transfer olması halinde yetiştirme bedeli hak ederek kasasını tekrar dolduracak. Altınordu, Çağlar'ın transferinden yüzde 3.5, Cengiz'den ise yüzde 5 yetiştirme bedeli elde edecek.

İspanyol basını, Altınordu'dan önce Almanya'da Freiburg'a transfer olup şu an rekor bonservisle gittiği Premier Lig'de Leicester City forması giyen stoper Çağlar'ın dünya devi Barcelona'nın radarına girdiğini yazdı. Katalan ekibinin Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun 23 yaşındaki savunmacının izlenmesini istediği belirtildi.

Çağlar'ın bonservis ücretinin 55 milyon euro olduğu ileri sürüldü. İsmi Manchester United'la da anılan Çağlar'ın transferinden ilk kulübü Menemenspor da bir miktar pay alacak. İtalyan basını ise Altınordu'dan önce Başakşehir'e gidip ardından Serie A'da Roma forması giyen Cengiz'e Milan'ın yanı sıra İngiliz kulüpleri Arsenal, Tottenham ve Everton'ın talip olduğunu yazdı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bonservis ücretinin 23 milyon EURO olduğu konuşuluyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı TFF'yi topa tuttu: Torpilli olanlar kaç lira maaş alıyor?
13 yaşındaki kız çocuğunun 2 aylık bebeğinin babası öz babası çıktı
Canan Kaftancıoğlu'nun Fatmanur Altun'un özür çağrısına verdiği yanıt pes dedirtti
Ekrem İmamoğlu'nun muhtarlara dağıttığı 2 bin 600 liralık akıllı telefon tartışma yarattı
81 ilde Koronavirüs denetimleri! 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem yapıldı
Batman'ın Kozluk Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Mete silahlı saldırıda vefat etti
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da ünlü iş insanı Mehmet Süha Aktaş ölümden kıl payı kurtuldu
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Bundesliga'da ligler bugün başlıyor! Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Ajax'ta yılın en iyi futbolcusu Hakim Ziyech
Güney Kıbrıs Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerine AB pasaportu sattı
Bayramda sokağa çıkma yasağı olan iller listesi- 2020
Yorumlar