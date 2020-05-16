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Muğla'da ünlü iş insanı Mehmet Süha Aktaş ölümden kıl payı kurtuldu

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde dün gece yarısı ünlü iş insanı Mehmet Süha Aktaş otomobili ile yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin üzerine düşen direk sonrası büyük şok yaşayan Aktaş ölümden kıl payı kurtuldu.

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Kaza Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gürece Köyü’nde önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bodrum merkezden yazlığına dönen 69 yaşındaki ünlü iş adamı Mehmet Süha Aktaş’ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

20 saniye ile kurtuldu

Sözcü'de yer alan habere göre, uzun yıllar Yaşar Holding ve Gemport A.Ş.’de üst düzey yöneticilik yapan Aktaş otomobilinden inerek uzaklaştıktan 20 saniye sonra beton direk otomobilinin üzerine düştü.

Yolu kapattı yangın çıktı

Elektrik direği otomobilin üzerine devrilip yolu kapattı. O sırada yere düşen elektrik telleri kuru otları tutuşturarak yangın çıkmasına neden oldu. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.

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