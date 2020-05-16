Bundesliga'da ligler bugün başlıyor! Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Koronavirüs nedeniyle 13 Mart'ta ertelenen Almanya Bundesliga'da heyecan bugün oynanacak 6 karşılaşma ile kaldığı yerden devam edecek. Peki Bundesliga maçları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Bundesliga ile ilgili tüm detaylar...

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Korona virüs salgınından dolayı alınan tedbirle kapsamında spor organizasyonları ya ertelendi ya da iptal edildi. Ertelenen Almanya Bundesliga'da da liglerin devam edeceği açıklamıştı.

Almanya'da 13 Mart tarihinde ertelenen müsabakalar bugün kaldığı yerden devam edecek. Ligin 26. haftası 6 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın önemli maçlarından birinde de Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek.



Ligde 25 hafta geride kalırken Bayern Münih 55 puanla liderlik koltuğunda otururken, takipçileri Dortmund 51 puanla ikinci ve RB Leipzig ise 50 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Bundesliga'da alınan korona virüs önlemleri

Almanya'da korona virüs tedbirleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler korona virüs testine tabi tutulacak. Toplu fotoğraf çekimi, tebrik, el sıkışma ve maskot çocuklar olmayacak. Her kişi kendi şişesinden suyunu içecek. Yedek kulübesindeki futbolcular sosyal mesafe kuralına göre oturacak. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Ayrıca müsabakalarda 3 yerine 5 oyuncu değişik yapılabilecek. Sahada 22 futbolcu, 18 yedek futbolcu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi olacak. Statlarda ise en fazla 300 kişi olabilecek. Futbolcuların statlarda duş almamaları da öneriliyor.

S Sport ve S Sport 2 Digiturk, D Smart, Turkcell TV+ ve Kablo TV'de kaçıncı kanalda? "Türkiye Premier Spor Kanalı" sloganıyla yayın hayatına başlayan S Sport ve ikinci kanalı S Sport 2 yayın ağını genişletmeye devam ediyor. Premier Lig maçlarını yayınlayan S Sport ve Bundesliga'nın Türkiye yayıncısı S Sport 2'ye Turkcell TV+'ın yanı sıra artık Kablo TV'den de ulaşılabilecek. S Sport'a Digiturk, D-Smart ve Turkcell TV+ üzerinden izlenebilirken; S Sport 2 ise yalnızca Turkcell TV+ platformundan takip edilebiliyordu. Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen ise bugün yaptığı açıklamada, S Sport ve S Sport 2'ye artık KabloTV üzerinden de ulaşılabileceğini açıkladı. Söz konusu iş birliği kapsamında S Sport ve S Sport 2, Kablo TV'de "Premium Spor Paketi" kapsamında 240 ve 241 no'lu kanallarda izleyicilerle buluşturulacak. S Sport, Digiturk'te 85 no'lu kanalda yayın hayatına devam ederken; D-Smart'ta 78, Turkcell TV+'da ise 77 no'lu kanalda sporseverlerle buluşuyor.

Bundesliga'da 26. haftanın programı ise şöyle:

Bugün

16.30 Augsburg - Wolfsburg

16.30 Borussia Dortmund - Schalke 04 (S Sports 2)

16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn

16.30 Hoffenheim- Hertha Berlin

16.30 RB Leipzig - Freiburg (S Sports)

19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (S Sports 2)

17 Mayıs Pazar

16.30 Köln - Mainz 05 (S Sports 2)

19.00 Union Berlin - Bayern Münih (S Sports 2)

18 Mayıs Pazartesi

21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen (S Sports 2)

