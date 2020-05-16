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Üsküdar'da ceza yazılan sürücü: Yardıma çıktım pahalıya patladı 

Demirören Haber Ajansı

ÜSKÜDAR Meydanı'nda yapılan denetimler sırasında izni olmayan vatandaşlara ceza kesildi. İzin belgesi olmayan bir sürücü, "Kargolar yetişmiyor biz de yardım amaçlı çıkmıştık ama yardım pahalıya patladı" dedi.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri çeşitli noktalarda denetimler yaptı.

Denetim yapılan noktalardan biri de Üsküdar Meydanı oldu. Trafik ekipleri durdurdukları bir araçta izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Araç sürücüsü Ufuk İldeş ve arkadaşı izin belgelerinin olmadığını söyleyince cezai işlem uygulandı. 

"HAKLILAR YAPICAK BİR ŞEY YOK"

Sürücünün arkadaşı "Haklılar yapacak bir şey yok. Türkiye genelinde kargolar hiç yetişmiyor. 15 gündür teslimat yapılamıyor. Biz de kargo şirketine yardıma gidiyorduk. İşleri daha hızlı görülsün diye. Sgk dökümlü olması gerekiyormuş bu konuda bilgimiz olmadığı için ceza yedik" diye konuştu. 

Sürücü Ufuk İldeş ise "3 bin 180 lira ceza yedik. Yardım pahalıya mal oldu" diye konuştu.

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